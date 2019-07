ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Oltre che del pop,è la regina della trasgressione. Lo confermano, se mai ce ne fosse stato bisogno, le sue ultime dichiarazioni a iHeartradio. Incalzata dalle domande dell’intervistatore, la popstar non si è tirata indietro: “Com’era il suo? Ohhh il suo. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi. Le cose spesso succedono e basta”. Il riferimento è alla controversa scena del suo ultimo videoclip, Medellin, in cui Lady Ciccone lecca i piedi del suo partner, Maluma. FQ Magazine Allarme vongole “killer” in Campania: “Sono cancerogene, pescate nella melma del fiume Sarno” “Lui comunque ha dei bellissimi piedi, questo è vero – ha proseguito-. Onestamente se tornassi indietro ...

Cascavel47 : Madonna: “Maluma? Ohh il suo alluce, gli leccherei ancora i piedi” - FQMagazineit : Madonna: “Maluma? Ohh il suo alluce, gli leccherei ancora i piedi” - TutteLeNotizie : Madonna: “Maluma? Ohh il suo alluce, gli leccherei ancora i piedi” -