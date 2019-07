LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 10 luglio ORO Folorunso nell’atletica

oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE20.15 PALLANUOTO – Italia-Francia 10-6 nel quarto di finale del torneo maschile. Italia-Giappone 7-3 nel quarti di finale del torneo femminile. 20.12 ATLETICA – A breve toccherà alla finale del giavellotto femminile, quindi alle prove del decathlon maschile. 20.10 CALCIO – Si chiude con una sconfitta per 1-0 il match tra Italia e Cina. Rete di You. 20.08 BASKET – Prende il via la finale del torneo femminile USA-Australia. 20.06 VOLLEY – La Russia è la prima finalista del torneo femminile! Successo per 3-1 sul Giappone – 21-25, 26-24, 25-19, 25-21. In questo momento prende il via la nostra semifinale contro l'Ungheria! Forza ragazze!! 20.04 ATLETICA – Nel salto in alto comando Glebauskas (Lit) con 2.21 quindi Grimsey (gbr) e Kravchuk (Ucr) con 2.18

