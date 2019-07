L' amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono | Servono 6 mila lavoratori

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto che Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto durante un’intervista per Sky Sport che i calciatori Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società per la prossima stagione, facendo capire che potrebbero essere ceduti ad altre squadre nelle

Gruppo BMW - Harald Krüger non sarà più l'amministratore delegato : La notizia era nell'aria da diverse settimane in seguito a numerose indiscrezioni della stampa tedesca ma ora è arrivata l'ufficialità: Harald Krüger ha deciso di lasciare le redini del Gruppo BMW. Il manager ha in particolare informato il presidente del consiglio di sorveglianza, Norbert Reithofer, della sua decisione di non candidarsi per un secondo mandato da numero uno del consiglio di gestione. Il 18 luglio la riunione decisiva. ...

L’amministratore delegato della società che gestisce l’ILVA ha detto che l’impianto potrebbe chiudere a causa di una misura contenuta nel “decreto crescita” : Geert Van Poelvoorde, l’amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, la società che gestisce l’acciaieria ILVA di Taranto, ha detto oggi che l’impianto potrebbe chiudere a settembre per via di una norma contenuta nel cosiddetto “decreto crescita”, attualmente in discussione al Parlamento. Van Poelvoorde

Sky - Maximo Ibarra è il nuovo amministratore delegato : Maximo Ibarra Sky ha affidato l’incarico di amministratore delegato a Maximo Ibarra, che torna così in Italia dopo aver guidato per quasi due anni KPN, società leader di telecomunicazioni nei Paesi Bassi. Dopo le dimissioni dal colosso olandese, ieri è stata ufficializzata la sua nomina e concordato lo sbarco nella sede milanese della pay tv a partire dal prossimo 1° ottobre. Ibarra, 51 anni, nato in Colombia, ha iniziato la sua carriera ...

Maximo Ibarra sarà il nuovo amministratore delegato di Sky Italia : Da ottobre Maximo Ibarra sarà il nuovo amministratore delegato di Sky Italia. Ha presentato oggi le sue dimissioni da CEO dalla società di telecomunicazioni olandese KPN, per la quale continuerà comunque a lavorare nei prossimi mesi. Ibarra, Italiano nato in

L’amministratore delegato di Mercedes se ne va : l’omaggio che gli tributa la rivale Bmw è sorprendente : L’amministratore delegato della Mercedes, Dieter Zetsche, è andato in pensione, lasciando il proprio posto di lavoro. La rivale Bmw ha deciso di rendergli omaggio con un video tributo sorprendente: un sosia di Zetsche, che recita nei suoi panni, saluta i colleghi nel suo ultimo giorno in azienda. Viene accompagnato a casa a bordo di una Classe S ma poi, una volta solo, il colpo di scena. E la scritta: “Grazie per i tanti anni di ...

Rai - Fiorello incontra l’amministratore delegato Salini : “Lavoriamo a progetto su RaiPlay - sarà volano formidabile” : “Richiamo i vertici della Rai e se sono ancora disponibili ricomincio a trattare“. Così diceva solo ieri Fiorello in una storia su Instagram: detto fatto. Questa mattina infatti, lo showman siciliano ha incontrato l‘amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini per ricominciare a parlare del il ritorno a Viale Mazzini di Rosario. I due sembra abbiano finalmente raggiunto un’intesa, come si legge in una nota pubblicata ...

Nissan - Saikawa confermato amministratore delegato : Hiroto Saikawa è destinato a mantenere il ruolo di amministratore delegato della Nissan a dispetto delle dichiarazioni rese nei mesi scorsi su un possibile addio allazienda automobilistica. La conferma al vertice dell'ex braccio destro di Carlos Ghosn, comunque non sorprendente, rappresenta un chiaro segnale inviato alla Renault, che nel suo ruolo di maggior azionista (ha oltre il 40% del capitale con diritto di voto) ha chiesto negli ...