Elisabetta Gregoraci | nella foto col figlio non sfugge un dettaglio di Nathan Falco

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Reduce da ‘Battiti Live’,si sta godendo qualche giorno di completo relax a Forte dei Marmi, in Toscana. Sola? No, con il suo unico grande amore. Stiamo parlando delavuto dall’ex marito Flavio Briatore,. Nato il 18 marzo del 2010 in un ospedale di Nizza,ha da poco ricevuto la prima Comunione e nonostante mamma e papà siano separati, hanno festeggiato insieme. Si sono ritrovati tutti a Monaco e hanno anche posato per unadi famiglia pubblicata da entrambi sui rispettivi profili social. “Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione”, ha scritto il manager sul suo profilo Instagram. La, commossa per l’ometto di casa, ha dedicato un post con vari scatti. “Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita…ricevi il Sacramento della Comunione. Auguri amore mio che Dio ti Benedica Sempre”, ha scritto lei, che ora è legata a ...

FilmNewsItaly : - POPCORNTVit : Elisabetta Gregoraci: l'ex moglie di Briatore e la sua lotta per la prevenzione del cancro - DanielaBasile13 : RT @GroupIrama: Mercoledì 10 Luglio su Italia 1 andrà in onda la prima puntata del #BattitiLive in cui ci sarà anche Filippo ???? #irama htt… -