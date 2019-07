Autista bus picchia immigrato,pm indaga

La procura di Cassino ha aperto un'indagine sull'aggressione di un passeggeroda parte di undel Cotral, in Ciociaria. L'uomo è stato insultato e preso a calci e pugni perché non voleva scendere dal mezzo. Il reato ipotizzato è quello di lesioni. "L'azienda ha già attivato l'iter disciplinare previsto in queste circostanze. Cotral respinge ogni forma di violenza, anche perché da una prima ricostruzione si evince che l'non era in situazione di pericolo", recita una nota dell'azienda.(Di mercoledì 10 luglio 2019)