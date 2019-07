Toscana | avvertita una lieve scossa di terremoto Colle di Val d'Elsa - Poggibonsi

Scossa di terremoto al Centro Italia avvertita fra Toscana e Umbria : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 19.31 di oggi in Toscana . Dai primi dati diffusi dall'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una Scossa di...

Un Terremoto magnitudo ML 2.7 si è verificato a 4 km ovest da Cetona ( Siena ) alle 11:00:46, ad una profondità di 2 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa , avvertita dalla popolazione , è stata seguita da una replica magnitudo 2.1 alle 11:37.

Terremoto in Toscana : scossa avvertita a Forte dei Marmi e Pietrasanta - scuole evacuate in Versilia : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Massa, Carrara, La Spezia, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Lucca, Viareggio, Santo Stefano di Magra, Sarzana (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Non ci sono state al momento segnalazioni di ...