Netgear Nighthawk M1 | WiFi ultra veloce ovunque tu vada!

Recensione router Netgear Nighthawk M1 - irrinunciabile per la navigazione in mobilità : Spoiler: questa Recensione del router Netgear Nighthawk M1 potrebbe farvi cambiare abitudini di navigazione in mobilità. Il dispositivo testato in redazione è risultato un più che valido strumento professionale di connessione alla rete quando fuori casa per lavoro. E perché no, la soluzione proposta potrebbe anche essere una valida alternativa domestica ai contratti ADSL e Fibra degli operatori italiani, almeno in specifici casi. Un passo ...