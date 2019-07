Napoli | la rivolta dei detenuti di Poggioreale | «Non è un carcere ma una sala mortuaria»

Napoli Metrò 1 - stop per lavori e guasti : corse soppresse e passeggeri in rivolta : Linea 1 della metropolitana a singhiozzo. Non bastava il traffico in tilt, a questo si sono aggiunti delle problematiche sulla linea 1. Dalle 10 di questa mattina per dei lavori programmati...

Napoli Metrò 1 - stop per problemi tecnici : corse soppresse e passeggeri in rivolta : Gravi disagi per viaggiatori e turisti a Napoli, dove la metropolitana collinare si è fermata per oltre un'ora. Non solo. I problemi tecnici che hanno interdetto la circolazione, sono...