L’orologio che calcola tra quanto morirai aiuta a disintossicarti dai social network

(Di martedì 9 luglio 2019) Death clockmedia. L’estensione di Chrome che ricorda la mortalità dell’utente (fonte: Chrome Web Store) “Ricordati che devi morire”, ripeteva un prete a Massimo Troisi in Non ci resta che piangere. La stessa cosa fa ora anche un’estensione di Google Chrome con gli utenti che passano troppo tempo suiMedia Death Clock mostra nell’intestazione delle pagine deiil conto alla rovescia del tempo prima della propria morte,ta dal software sulla base della data di nascita, e ha l’obiettivo di far riflettere gli utenti deisutempo spendono su queste piattaforme. Un dato di Statista.com mostra che nel 2018 l’utilizzo medio giornaliero deia livello mondiale è stato di 2 ore e 22 minuti. Ma nel caso degli adolescenti, come riporta il Washington Post, sale a una media di 9 ore. ...

