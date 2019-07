Le origini di God of War | inizialmente il gioco doveva chiamarsi Dark Odyssey

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) Già nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato alcune curiosità che riguardano la famosa serie di God of War, con Stig Asmussen, attualmente director di Star Wars Jedi: Fallen Order al lavoro in passato sulla serie, che ha svelato uno dei possibili nomi di Kratos, ovvero "Stig".Ora, come riporta Game Informer, Asmussen ha rivelato qualeessereil nome della saga. Ebbene, God of War", un nome che, per ragioni di marketing, è stato poi accantonato."Ci piaceva quel nome, ma il marketing pensava fosse troppo intellettuale e la gente avrebbe potuto non capirlo".Leggi altro...