Ciclismo – Il Ct Cassani ha scelto gli azzurri per il test event Preolimpico di Tokyo 2020

Ciclismo - European Games 2019 – Cassani ha scelto gli azzurri per la gara in linea uomini : European Games Minsk 2019: la nazionale di Cassani. Domenica 23 giugno la gara in linea uomini élite. Ecco i cinque azzurri Da venerdì 21 a sabato 30 giugno Minks (Biellorussia) ospiterà la seconda edizione degli European Games 2019 che vede oltre 4000 competitors per le 200 medaglie in tutte le competizioni sportive in programma. Nello specifico le giornate dedicate al Ciclismo su strada sono sabato 22 giugno (donne élite in linea), ...