Calabria | aspettiamo i fatti dopo questi gravi ritardi

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – “Conssimo e colpevole ritardo,aver reso la Capitale una discarica a cielo aperto, finalmente governo, Comune di Roma e Regione Lazio si accorgono di dover fare qualcosa. La fine delle ostilita’ sullaone dei rifiuti e’ un punto di partenza,risultati concreti”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia. “Le soluzioni nel breve e nel medio periodo sono funzionali a risolvere l’emergenza, ma bisogna anche lavorare in prospettiva per un piano serio che consenta di risolvere davvero il problema, a cominciare dai termovalorizzatori. Idimesi confermano che non c’e’ spazio per l’ideologia del no”, conclude. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

