Ascolti Tv 8 luglio 2019 | Temptation Island sempre meglio

Ascolti TV | Lunedì 8 luglio 2019. Cresce Temptation Island (23.08%) - Non Sposate le Mie Figlie 13.98% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 8 luglio 2019, su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato 2.702.000 spettatori pari al 13.98% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.647.000 spettatori pari al 23.08% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.367.000 – 21.79%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.109.000 spettatori (5.39%), nel primo episodio, 1.066.000 (5.57%), ...

Ascolti tv lunedì 8 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Non sposate le mie figlie! ha registrato 2.702.000 telespettatori, share 14%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato un netto di 976.000 telespettatori, share 5,3%. Su Rai 3 Il film Contrattempo ha registrato 1.046.000 telespettatori, share 5,3%. Su Canale 5 Temptation Island ha registrato 3.647.000 telespettatori, share 23,1%. Su Italia 1 Il film Fast and Furious ha registrato un netto di 988.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 7 luglio : Vittoria e Abdul vince il prime time : La prima tv di Vittoria e Abdul su Canale 5 ha raccolto davanti al video 2 milioni 22mila spettatori pari al 13.3% di share consegnando a Canale 5 la Vittoria per il prime time di domenica 7 luglio. Ascolti tv prime time La puntata in replica di Un Passo dal Cielo 4 su Rai 1 conquista 1 milione 949mila telespettatori, pari al 12.4% di share. Su Rai2 i tre episodi di Streghe hanno avuto 688 mila spettatori (4.2%). Su Italia1 c’era un film, ...

Ascolti Tv Domenica 7 luglio : Un Passo dal Cielo su Rai 1 (12.4%) - male Streghe su Rai 2 (4.2%) : Ascolti Tv Domenica 7 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Vittoria e Abdul – Canale 5 – 2.02 milioni e 13.3%Un Passo dal Cielo 4 (replica) – Rai 1 – 1.95 milioni e 12.4%Quarto Grado – Rete 4 – 1.03 milioni e 7.8%Fightplan – Mistero in Volo – Rai 3 – 995 mila e 5.9%Come ti rovino le vacanze – Italia 1 – 967 mila e 5.9%Streghe 1a Tv – Rai 2 – 688 mila e 4.2%Atlantide – La7 – 445 mila e 3.2%Italia’s Got Talent – Tv8 ...

Ascolti TV | Domenica 7 luglio 2019. Vittoria e Abdul (13.3%) batte Un Passo dal Cielo (12.4%). Parte male il nuovo Streghe (4.2%) : Streghe Nella serata di ieri, Domenica 7 luglio 2019, su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato .000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 l’esordio con un triplo episodio del nuovo Streghe ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Come Ti Rovino le Vacanze ha intrattenuto .000 spettatori con ...

