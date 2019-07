Venezia | una ' forcola' per il corso di storia del diritto veneziano

Grandi navi a Venezia : ci vuole una tragedia per cambiare le cose? : Ieri a Venezia si è rischiata l’ennesima tragedia, legata al solito via vai delle navi da crociera in laguna. Durante una tempesta, la Deliziosa di Costa Crociere ha sbandato, sfiorando tanto la banchina quanto alcune imbarcazioni che le si trovavano davanti. I rimorchiatori sono poi riusciti a raddrizzarla, mentre la pioggia battente e i tuoni erano coperti dalle sirene di emergenza della nave, che segnalavano la situazione di pericolo. Questo ...

Venezia - la piccola Cecilia morta durante una gita in barca - il papà : 'È stata colpa mia' : Non si dà pace Roberto Piva, il papà di Cecilia, la 12enne morta domenica pomeriggio in un tragico incidente nautico nelle acque di fronte all'isola di Sant'Erasmo (Venezia). L'uomo non è stato ancora ascoltato, ma ha inviato una lunga mail alla Capitaneria di Porto in cui si dichiara responsabile per quanto accaduto alla figlia. Il documento - in parte riportato dal quotidiano Il Gazzettino - è stato messo agli atti dalla Procura di Venezia. 'È ...

Una notte a Venezia sotto le stelle con un Aperol Spritz : Non capita tutti i giorni di assistere a concerti del genere, con diversi artisti che condividono il palco con una tale sinergia. Max Gazzè, Francesca Michielin e i giovanissimi Måneskin, invece, sabato 29 giugno, hanno trascinato il pubblico entusiasta di piazza San Marco a Venezia per una lunga notte di musica e Aperol Spritz. Aperol Happy Together Live 2019Marco CuratoloTito Faraci, autore con il disegnatore Sergio Gerasi, della graphic novel ...

Lucrecia Martel presidente della giuria internazionale di Venezia 76 - Barbera «La più grande regista del cinema Latino Americano - una delle maggiori al mondo» : Lucrecia Martel presidente di giuria a Venezia 76, l'annuncio di Alberto Barbera grande novità per la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia 2019. Dopo l’annuncio del Leone ...