motorinolimits

(Di lunedì 8 luglio 2019) CAN-AM: nessuna limitazione della cilindrata. Nessun peso minimo. Unica regola: le vetture dovevano avere due portiere. “Pregavamo che in gara non piovesse”, diceva Dan Gurney. Nel weekend al Goodwood Festival of Speed, Carlos Sainz ha portato sullo strip d’asfalto inglese la McLaren M8D. Il mostro color papaya che Bruce McLaren, Denny Hulme e Dan Gurney, … L'articolola CAN-AM. Oprovateci… MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Ridateci la CAN-AM. O almeno provateci… - MotoriNoLimits : Ridateci la CAN-AM. O almeno provateci… -