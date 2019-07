Non sposate le mie figlie | cast | trama e curiosità del film con Christian Clavier

Non sposate le mie figlie! : trama - cast e anticipazioni del film in tv : Non sposate le mie figlie!: trama, cast e anticipazioni del film in tv Stasera 8 luglio 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Non sposate le mie figlie!. La pellicola del 2014, il cui titolo originale è Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?, è stata diretta da Philippe de Chauveron, regista noto al grande pubblico per film come L’Élève Ducobu, Dèbarquement immédiat! e – À bras ouverts – Benvenuti a casa ...

Non sposate le mie figlie trama - streaming - curiosità film stasera in tv : NON sposate LE MIE figlie trama. Non sposate le mie figlie è il film stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non sposate le mie figlie trama Ecco la trama del film oggi in tv. Claude e Marie Verneuil (Christian Clavier e Chantal Lauby )sono una tranquilla coppia francese di tradizione ...

Non sposate le mie figlie film stasera in tv 8 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Non sposate le mie figlie è il film stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non sposate le mie figlie film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?USCITO IL: 5 febbraio 2015GENERE: CommediaANNO: 2014REGIA: Philippe de ...