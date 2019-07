Muore a 15 anni investita da un' auto che viaggiava contromano a folle velocità FOTO

Travolto e ucciso in bici - Salvatore Muore a 17 anni : la fidanzata ha sentito tutto al telefono : Stava parlano al telefono con la sua fidanzata mentre tornava a casa in bici dopo una serata trascorsa con gli amici per la Notte bianca quando è stato Travolto mortalmente da un'auto all'altezza di un incrocio. È il dettaglio ancora più drammatico della morte di Salvatore Serpentino, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita in un terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Sesso di Reggio Emilia. Come racconta il ...

Foggia - incidente stradale nel Gargano : Eleonora Muore annegata a 24 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Foce Varano, frazione marittima del comune di Ischitella, nel Foggiano, dove una ragazza di 24 anni, Eleonora Ferraraccio, ha perso la vita in un brutto incidente stradale. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, pare che la giovane, per cause ancora tutte da accertare, abbia perso il controllo della sua Fiat Panda, e sia finita nel canale del porticciolo. Insieme a lei viaggiava anche ...

Salvatore Muore a 17 anni! Travolto da una Mercedes mentre torna a casa dalla Notte Bianca : Aveva solo 17 anni Salvatore Serpentino, il ragazzo investito e ucciso intorno alle 2 e 30 della scorsa Notte mentre pedalava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Grisendi e via Gonzaga a Sesso, nel comune di Reggio Emilia. A travolgerlo, mentre stava tornando a casa dopo una serata in compagnia dei suoi amici, è stata una Mercedes. Il giovane aveva trascorso la serata a Cadelbosco Sopra dove si è svolta la Notte Bianca. Sul posto, ...

Incidente stradale : Muore a 25 anni Stefano Branco : Stefano Branco di 25 anni è morto in un Incidente stradale avvenuto sul grande Raccordo Anulare. Il 25enne è morto sul colpo.

Disney Channel - l'attore Cameron Boyce Muore a soli 20 anni : Un grave lutto ha rattristato oggi, i giovanissimi telespettatori di Disney Channel.l'attore e ballerino Cameron Boyce, conosciuto soprattutto per la serie Jessie, con protagonista l'attrice Debby Ryan, e per i tre Disney Channel Original Movie della saga di Descendants, è morto all'età di soli 20 anni.prosegui la letturaDisney Channel, l'attore Cameron Boyce muore a soli 20 anni pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2019 16:10.

Dimentica le chiavi in casa e si arrampica per entrare dalla finestra - ma cade e Muore a 40 anni : Dramma a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, dove una donna ha perso la vita dopo aver fatto un volo dal terzo piano di un edificio in via Borsellino. La vittima, Teresa Pappadopola, aveva 40 anni. Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri la donna ieri sera aveva inavvertitamente Dimenticato le chiavi nella sua abitazione. Volendo evitare l'intervento dei vigili del fuoco o di un fabbro, che avrebbe dovuto ...

Los Angeles - Cameron Boyce Muore nel sonno a soli 20 anni : era una star di Disney Channel : Era noto per i suoi ruoli in "Jessie" e "Descendants, due seguitissime serie televisive americane per ragazzi

Cameron Boyce di Jessie e The Descendants... Muore a soli 20 anni l’amato attore Disney : È morto nella notte Cameron Boyce, attore e ballerino Diseny consacrato con la serie tv in onda su Disney Channel “Jessie e The Descendants”. Dalle prime ricostruizione, sembra che il ragazzo sia morto nel sonno, a soli 20 anni. A dare il triste annuncio la porta voce della famiglia Boyce: “Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron…” -- È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una ...

Treviso - Gloria Muore travolta in bici a 13 anni mentre andava al centro estivo : Non ce l'ha fatta Gloria Simionato, la bambina di 13 anni investita in bicicletta da una Mercedes a Casale sul Sile, in via Cave, il 2 luglio scorso in provincia di Treviso. La bimba, ricoverata...

Avola - travolta da un’auto mentre cammina per strada! Roberta Muore a 21 anni - fermato un 19enne : travolta e uccisa da un'auto mentre camminava tranquillamente per strada. È morta così Roberta Racioppo, 21 anni di Avola, in provincia di Siracusa, ennesima vittima di incidente stradale in Italia. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di Mare Vecchio, in contrada Zuccara, cuore della Movida del piccolo centro siciliano: la ragazza stava passeggiando quando per cause che sono ancora in corso di accertamenti, una Ford Fiesta ...

Padova - inferno in autostrada : scoppia un incendio - Muore a 41 anni nello schianto : inferno in autostrada nella prima giornata del fine settimana da bollino nero. Sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Rovigo e Boara in direzione di...

Sbanda durante temporale e si schianta contro un pullman - Giulia Muore a 25 anni : La vittima dell'incidente stradale è Giulia Larese Casanova. La ragazza era al volante della sua vettura quando, probabilmente per l'asfalto bagnato e il temporale, ha improvvisamente Sbandato in curva. L'utilitaria ha invaso l'altra corsia schiantandosi contro un pullman che giungeva dalla direzione opposta.Continua a leggere

Tragedia nel torinese : ragazzo di 17 anni rimane incastrato tra le rocce e Muore annegato in un torrente : Pina Francone Il ragazzo stava facendo il bagno in compagnia di tre amici, quando è rimasto bloccato nella corrente Un ragazzo di 17 anni è morto annegato oggi pomeriggio in un torrente della Val Chiusella, in provincia di Torino. Il tragico incidente è accaduto in località Alice Superiore, dove il giovane, di origine albanese e residente a Settimo torinese, stava trascorrendo una giornata in compagnia degli amici, che avevano ...

Australia : mangia geco vivo e Muore dopo 10 giorni - David aveva 34 anni : Il 34enne David Dowell, padre di due figli, ha cessato di vivere dopo aver mangiato un geco vivo. Lo strambo gesto è stato compiuto nel corso di un party tra amici a Brisbane, in Australia: un caso inusuale che è accaduto lo scorso dicembre ma è balzato solo ora gli onori delle cronache grazie alla testimonianza della sorella di David, che ha voluto sottolineare l'incuria dei medici durante un'intervista al Brisbane Times. Sono passati ormai ...