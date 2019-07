Mafia | sequestrati beni per 250mila a imprenditore palermitano

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Palermo, 8 lug. (AdnKronos) –per un valore complessivo di circa 250 mila euro sono statia Antonio Lo Baido, 41 anni,nel settore delle scommesse online. Il provvedimento, emesso su proposta del questore dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, riguarda quattro veicoli, tre rapporti finanziari, due società con sede a Partinico attive nel settore dei giochi e delle scommesse e una quota pari al 50% di una società con sede ad Alcamo attiva nel settore dell’organizzazione di eventi.Lo Baido è stato arrestato, insieme ad altre 31 persone, il 1 febbraio 2018 nell’ambito dell’operazione ‘Game Over’ condotta dalla Squadra mobile di Palermo. Le accuse a vario titolo erano di associazione mafiosa, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso, truffa aggravata ai danni dello Stato, ...

