La Stampa | nel bilancio Juve non è ancora esaurito l’effetto Ronaldo

Premio Strega : Franceschi (Grafica Veneta) - 'nella notte riStampa di M' : Padova, 5 lug. (AdnKronos) - Dopo un testa a testa fino a tarda sera, il Premio Strega giunto alla 73^ edizione e' andato ad Antonio Scurati con "M" edito da Bompiani. "Che fosse il favorito - dice Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta Spa - si intuiva, ma fino all'ultimo minuto non si sa m

Premio Strega : Franceschi (Grafica Veneta) - ‘nella notte riStampa di M’ : Padova, 5 lug. (AdnKronos) – Dopo un testa a testa fino a tarda sera, il Premio Strega giunto alla 73^ edizione e’ andato ad Antonio Scurati con “M” edito da Bompiani. “Che fosse il favorito – dice Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta Spa – si intuiva, ma fino all’ultimo minuto non si sa mai. E siccome anche l’imprevisto fa parte del nostro mestiere abbiamo atteso in ...

La rassegna Stampa del 27 giugno – Il calciomercato entra nel vivo e si prende le prime pagine sportive [FOTO] : rassegna stampa 27 giugno – I principali quotidiani sportivi italiani di oggi aprono con il calciomercato in prima pagina. Scatenata l’Inter, attive anche Milan, Juventus, Roma e Napoli. In particolare, la “Gazzetta dello Sport” titola “I botti di Conte” con i due colpi Lazaro e Sensi praticamente chiusi, con Lukaku e Dzeko sempre nei pensieri dell’allenatore nerazzurro. Spazio anche ...

Bistecca vegetale Stampata in 3D/ Costa poco e potrebbe risolvere la fame nel mondo : Bistecca vegetale stampata in 3D, progetto low cost che potrebbe permettere di lottare con efficacia l'emergenza fame nel mondo.

Auditel : la conferenza Stampa sui dati d’ascolto dei device digitali in diretta su DM. I primi dati : Canale 5 primo nella settimana - bene Sky : conferenza stampa Auditel La rivoluzione sta arrivando. A breve saranno rilevati e comunicati i dati d’ascolto dei device digitali. Per l’occasione stamattina dalle ore 11.00, a Milano, nella sede di Auditel, si terrà una conferenza stampa che farà luce sulla data del debutto, sulla modalità di rilevazione e di distribuzione. Dal 2018 Auditel ha intrapreso un percorso di innovazione con l’avvio del “SuperPanel” composto da 16.100 ...

Decreto Sicurezza bis - via libera nel primo consiglio dei ministri dopo le Europee. Conferenza Stampa Conte-Salvini : Il primo consiglio dei ministri dopo le Europee si è riunito per approvare il Decreto Sicurezza bis. Il provvedimento, contestato durante la campagna elettorale per Bruxelles da Luigi Di Maio e da parte del Movimento 5 stelle, porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non a caso alla Conferenza stampa con i giornalisti si sono presentati solo il premier Giuseppe Conte e il vice del Carroccio. Presente anche il ...

F1 - Mondiale 2021 : eliminata la conferenza Stampa del giovedì e prolungato il parco chiuso nel nuovo regolamento : Siamo nel pieno della stagione 2019 del Mondiale di Formula Uno ma si guarda già al futuro, all’anno della rivoluzione secondo molto, al 2021. Nell’annata nella quale la logica del risparmio dei costi e della standardizzazione sarà il “nuovo dogma di fede” del Circus, le novità non mancheranno e alcune di queste, stando a quanto riportato dal giornate tedesco Auto Motor und Sport, non sono certo da trascurare. Secondo la ...

Che cosa è successo nel governo dopo il discorso di Conte alla Stampa : Il premier Conte ha parlato. E ha preferito pronunciare il suo discorso davanti alle telecamere anziché alle Camere riunite. Ora ci sono più piani di lettura e tutti sono pericolosamente inclinati. Doveva essere un discorso dirimente, un ultimatum, che chiamava ciascuno dei partner di governo alle reciproche responsabilità per il bene del Paese, del suo governo, della coalizione e invece è stato l'inizio di un precipizio. Di un avvitamento. Più ...

Cosa ha detto Conte nella conferenza Stampa convocata a Palazzo Chigi : Giuseppe Conte (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) L’esperienza di governo di Giuseppe Conte potrebbe finire a poco più di un anno di distanza dal suo giuramento al Colle? Non è più solo un retroscena: nel corso di una conferenza stampa nella Sala dei Galeoni, a Palazzo Chigi, il premier ha evocato per la prima volta le sue dimissioni. “Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare”, ha dichiarato. “Se non ci sono le condizioni per andare ...

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza Stampa sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi per rivolgere un ultimatum a Lega e Movimento 5 Stelle e, in particolare, ai loro leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un avvertimento con cui chiede ai due leader politici di decidere se vogliono proseguire l’esperienza di governo, perché lui non ha intenzione di “vivacchiare”. Motivo per cui, senza una decisione netta e chiara, Conte si dice ...

A Plague Tale : Innocence si mostra nel trailer con i riconoscimenti della Stampa internazionale : A Plague Tale: Innocence ha da poco ricevuto un trailer con i riconoscimenti della stampa specializzata e, se volete sapere cosa ne pensiamo del titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.Asobo Studio e Focus Home Interactive sono stati sommersi dal feedback positivo che il titolo ha ricevuto da quando è uscito per PC, Xbox One e PS4 la scorsa settimana, il 14 maggio . Attualmente, A Plague Tale: Innocence si trova molto bene su ...

Conte alla Juve? Agnelli risponde così in conferenza Stampa! : Conte alla JUVE – Nelle ultime ore il nome di Conte viene ancora accostato alla panchina della Juventus, nonostante sembrava ad un passo dall’Inter. “Non risponderò nessuna domanda sull’allenatore della Juventus per la stagione 19/20. Un allenatore ci sarà e su questo potete stare tutti tranquilli”: è iniziato così l’intervento di Andrea Agnelli nella conferenza stampa di […] More

Conferenza Stampa Allegri e Agnelli : le parole LIVE del tecnico : Conferenza stampa Allegri – Massimiliano Allegri non sarà più il tecnico della Juventus. Come annunciato ieri dallo stesso sito dei bianconeri, il tecnico lascia la vecchia signora dopo 5 anni e ben 11 trofei vinti, senza contare il raggiungimento di due finali di Champions League. Intanto i nomi per la successione di Allegri son tanti […] More

Allegri e Agnelli incontrano la Stampa : la conferenza live a partire dalle 14 : Massimiliano Allegri e la Juventus si sono detti ufficialmente addio ieri. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà oggi alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. Tante saranno le domande sui motivi della rottura e sul futuro sia di Allegri che della panchina bianconera. Tutti collegati su CalcioWeb dalle 14 per la conferenza live ...