wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Supereroi, villain, cani dei cartoni, cuccioli della cultura pop e accoppiate cane-padrone: erano queste le categorie deldi San– parodia a 4 zampe del Comic-Con, la più grande convention americane di arte, fumetti e cinema – che si è tenuto lo scorso weekend nella città californiana. Un evento di beneficienza, prima di tutto, organizzato per raccogliere fondi a favore di centri che si occupano del recupero di animali, ma anche un’occasione per ingannare l’attesa in vista del Comic-Con in arrivo il prossimo 18 luglio. Per dare un’occhiata a quello che si è visto oltreoceano, potete sfogliare la nostra gallery qui in alto.daldi SanWired.

MilanoCitExpo : Esilaranti cagnolini cosplayer dal Pawmicon di San Diego #DipartimentoInnovazioneTecnologia -