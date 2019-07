Desaparecidos | processo d' appello “Condor” | 24 ergastoli ...

tg24.sky

(Di lunedì 8 luglio 2019)d': 24I giudici hanno emesso le condanne all’ergastolo modificando le 19 assoluzioni decise in primo grado. Tra gli imputati ci sono ex capi di Stato ed esponenti delle giunte militari e dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay accusati di omicidio plurimo

Simo07827689 : RT @LaNotiziaTweet: Processo #desaparecidos, 24 ergastoli agli ex militari e agenti segreti di Bolivia, Cile, Uruguay e Perù accusati di av… - laboescapes : RT @Cild2014: In attesa della sentenza - prevista per oggi - ripercorriamo la storia del Plan Condor e il percorso che ha portato il proces… - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Processo #desaparecidos, 24 ergastoli agli ex militari e agenti segreti di Bolivia, Cile, Uruguay e Perù accusati di av… -