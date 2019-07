Calciomercato | le ultime trattative | il punto sulla Fiorentina | nome nuovo per la Lazio

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019)– Novità importanti di. Accordo trovato tra Cagliari e Inter per Barella. Ore decisive per il futuro di Jordan Veretout: il centrocampista francese, attualmente in ritiro con lain Trentino a Moena, è sempre più vicino al Milan. Roma e Napoli, al momento, appaiono più defilate. I viola chiedono solo cash e non contropartite: 25 milioni la cifra minima. Intanto continuano i colloqui con Dragowski per arrivare a un accordorichiesta di aumento dell’ingaggio da parte del portiere polacco: la distanza al momento di aggira su alcune centinaia di migliaia di euro. Su Vitor Hugo c’è il Leganes, Marco Benassi ha voluto zittire le voci di mercato che lo volevano prossimo a lasciare la maglia viola: “Non ho mai pensato di andare via, sto bene a Firenze e allae voglio continuare dare il mio contributo per ...

