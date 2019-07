Benji in discoteca con Bella Thorne

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il modenese, si è fidanzato con la star americanacon cui sta passando romantiche vacanze italiane. Galeotta fu Coachella per, il cantante del duoe Fede, e per la stellina della Disney. Infatti proprio al festival più famoso del mondo i due si sono incontrati (e forse innamorati) e da quel momento pare inseparabili. Il 15 aprile, quindi prima del Festival,aveva postato sul suo profilo instagram la notizia della rottura con il fidanzato il rapper americano Mod Sun con cui stava insieme dal 2017 con un messaggio: "Ti vorrò sempre bene, ma le cose sono destinate a finire".

E come dice il proverbio: “Si chiude una porta, si apre un portone”. Il portone per la Thorne è il cantante modenese che a detta di molti è innamoratissimo di lei. I due hanno passato delle romantiche vacanze in Italia postando molte foto sui loro rispettivi profili, soprattutto quelle che riguardavano il loro viaggio a Capri. “Sono molto felice con te” ha scritto Bella parlando di Fede e poi: “Tra pochi giorni rivedrò questa bellezza”, postando una foto di loro due vicino ad una piscina.E infatti in questi giorni Bella lo ha raggiunto in Italia dove insieme hanno fatto un’altra vacanza tra coccole e splendidi panorami. Ma anche tra tanto divertimento perché i due sono stati fotografati Papeete Beach di Milano Marittima dove si sono scatenati fino alle prime luci dell’alba, per poi continuare il loro romantico viaggio.