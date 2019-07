Acilia | quattro arresti e una denuncia dopo controlli antidroga

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – Nelle ultime ore a Roma, i Carabinieri della Stazione dihanno effettuato molteplicie verifiche che hanno consentito di arrestare 4 persone erne in stato di liberta’ un’altra. In particolare, i Carabinieri hanno organizzato degli specifici servizimonitorando un’abitazione di via Ludovico Cardi, dove era stato notato un anomalo andirivieni di persone. L’irruzione dei Carabinieri ha consentito di scoprire e sequestrare nell’abitazione, abitata da un operaio 39enne e incensurato, molteplici dosi di hashish pronte per essere smerciate, tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente, nonche’ la somma di quasi 400 euro in contante, frutto dell’attivita’ illecita. Il pusher e’ stato, quindi, arrestato per detenzione al fine dello spaccio di sostanze stupefacenti e ...