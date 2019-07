«Stranger Things 3» | Undici e le altre | che danno una lezione ai maschi

vanityfair

È il tempo delle donne. A dircelo, insieme alla letteratura e al cinema, è soprattutto la televisione che, di fronte allo scandalo Weinstein e alle polemiche sull'equa retribuzione rispetto agli uomini, affila gli artigli e dimostra che a tenere le redini delle storie siano proprio le fanciulle. Da figure più mature e complesse come le Monterey Five di Big Little Lies a sinergie inaspettate come quella fra Midge e Susie in The Marvelous Mrs. Maisel, i personaggi femminili ci insegnano che l'unione fa la forza, che insieme possono affrontare qualsiasi minaccia e arrivare dappertutto, basta crederci. Non fa eccezione la terza ...

