La Grecia vira a destra | il partito di Mitsotakis verso la maggioranza assoluta

(Di domenica 7 luglio 2019) Se i primi exit poll saranno confermati dallo scrutinio, ladi avviaunaallacon ilconservatore Nea Dimokratia che potrebbe formare un governo monocolore. In base ai primi rilevamenti, infatti, ildi Kyriakosotterrebbe tra i 155 ed i 167 seggi sui 300 totali in parlamento. Nuova Democrazia risulta in testa nei primi exit poll delle elezioni legislative che si sono tenute oggi in, con una percentuale tra il 38 e il 42 per cento dei consensi. Syriza, del premier uscente Alexis Tsipras, avrebbe ottenuto tra il 26,5 e il 30,5 per cento dei consensi. Quindi, Nuova Democrazia dovrebbe conquistare tra i 155 e i 167 dei 300 seggi parlamentari, Syriza tra 77 e 82.