Conte | “Non mi pongo limiti | nulla impossibile”

(Di domenica 7 luglio 2019) Antonionon si vuole porre. Vincere subito?e' impossibile per il nuovo tecnico nerazzurro, nemmeno nella sua prima stagione alla guida della pazza Inter che pazza non dovra' essere piu'. Lavoro, fatica e pensare prima al ''noi'': e' questo il mantra dinella sua prima conferenza stampa da tecnico nerazzurro. ''Io non mi, se lo facessi creerei alibi - le parole dell'allenatore leccese -.e' impossibile, pero' dobbiamo anche sapere che c'e' il gap con Juve e Napoli e per far diventare possibile l'impossibile c'e' da lavorare tanto sul mercato, in campo, sulla mentalita'. Per due anni di fila l'Inter si e' qualificata all'ultima giornata in Champions. Nessuno qui si considera un mago, ma dobbiamo lavorare meglio degli altri se vogliamo colmare il gap''. Una sfida dura, una delle piu' complesse perin carriera.''E' un'avventura ...

