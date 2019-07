Chi corregge sempre gli errori grammaticali degli altri è una persona sgradevole | lo

Rinofiller : per correggere le “gobbe del naso” non è necessario ricorrere all’intervento Chirurgico : Elemento ‘di spicco’ della fisionomia del volto, il naso può essere causa di un forte disagio se non viene percepito come armonioso rispetto alla propria persona, e può arrivare a minare in modo grave la sicurezza in sé stessi. La prima soluzione che viene in mente è la rinoplastica chirurgica, ma non tutti hanno la disponibilità – o anche solo il coraggio! – per sottoporsi a una simile procedura, senza contare che non sempre il difetto è di ...