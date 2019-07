inmeteo

(Di sabato 6 luglio 2019) Una violentadiha colpito alle 5.19 di stamane (22.19 ore locali) lameridionale. Dopo il sisma 6.4 di 2 giorni fa, questa nuovaè stata di magnitudo ben più...

InMeteo : NEWS: Violento terremoto in California: la scossa interrompe partita di Basket a Las Vegas - SaverioMarafiot : RT @Fabio_Longaron: Nuovo violento #terremoto in #california a #Ridgecrest di #magnitudo 7.1 #earthquakes #earthquakecalifornia Foto di… - Fabio_Longaron : Nuovo violento #terremoto in #california a #Ridgecrest di #magnitudo 7.1 #earthquakes #earthquakecalifornia Foto… -