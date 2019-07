Ustionato dall' acido in metropolitana È l' ultima piaga di Roma

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Giuseppe Marino Si siede sulla panca umida e finisce al pronto soccorso. Incredibile? Non nella Capitale M5s Piove fuoco (dagli autobus), i gabbiani attirati dai rifiuti che la invadono come cavallette, le tenebre sono scese da un pezzo, qualche anno fa si è anche tramutata l'acqua in sangue (alla Fontana di Trevi, opera di un'artista). Dopo che ieri sono comparse ulcere sul corpo degli uomini è il caso che ini corrano a mettere al sicuro i primogeniti maschi. Come in unnzaccio di serie B, nella capitale d'Italia dell'epoca grillina si vanno manifestando sciagure che ricordano le piaghe bibliche. L'registratae cronache, le ulcere: succede che un professionistano, Cesare Fazioli, si presenti la sera di giovedì dai carabinieri di piazza San Lorenzo in Lucina, pieno centro storico, per denunciare di essersi ritrovato con le terga ustionate da un ...

