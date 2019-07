Incendio nel sottomarino russo | la rivelazione shock | “I militari morti hanno evitato una

Incendio in una palazzina nel bolognese : morto un uomo - almeno un’altra persona intossicata : Un uomo di 64 anni è morto nell'Incendio di una palazzina a Minerbio, nel bolognese. Il rogo sarebbe partito, per cause accidentali, proprio dall'appartamento della vittima, ma ha poi interessato anche altre case dello stesso edificio. Un'altra persona è rimasta intossicata a causa del fumo, mentre due famiglie sono ora sfollate. La palazzina si trova in via Roma: per spegnere le fiamme e soccorrere le persone presenti nell’area sono ...

Padova - inferno in autostrada : scoppia un Incendio - muore a 41 anni nello schianto : inferno in autostrada nella prima giornata del fine settimana da bollino nero. Sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Rovigo e Boara in direzione di...

Sappiamo ancora poco dell’Incendio nel sottomarino russo : Dopo giorni di silenzio la Russia ha detto che era a propulsione nucleare, e che il reattore è stato messo in sicurezza

Belluno : fulmine innesca Incendio in bosco nella Valle del Mis : Un incendio, probabilmente innescato da un fulmine, sta divampando in provincia di Belluno nella Valle del Mis: lo rende noto l’assessore regionale veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin. Sul posto l’elicottero della Protezione civile regionale, volontari dell’antincendio boschivo e tecnici dei servizi forestali. L'articolo Belluno: fulmine innesca incendio in bosco nella Valle del Mis sembra essere il primo su Meteo ...

L’Incendio nel sottomarino russo. Putin ordina un’inchiesta : DALL'ITALIA Conte Annuncia che l’Italia avrà un commissario di peso. “L’ipotesi è avere il commissario alla Concorrenza, possibilmente un vicepresidente”, ha detto il premier dopo l’annuncio delle nomine europee: “L’Italia avrà un membro nel board della Bce”. “Sono molto fiducioso che l’Ue rifiute

14 persone sono morte a causa di un Incendio a bordo di un sommergibile della Marina russa nel mare di Barents : 14 persone sono morte lunedì a causa di un incendio a bordo di un sommergibile della Marina russa nel mare di Barents. Il sommergibile, di base nel porto di Severomorsk, vicino al confine con la Finlandia, era usato per ricerche scientifiche e

Incendio BRENDOLA - ALLARME NUBE TOSSICA/ Video - Arpav Veneto "Benzene nell'aria" : INCENDIO BRENDOLA, ALLARME NUBE TOSSICA, Video: si teme che si sia dispersa nell'aria della diossina. Ecco le ultime sul devastante rogo di ieri

Oropa. Incendio nella Cappella dei Lumini : Un rogo è divampato domenica sera nella Cappella dei Lumini, all’interno della basilica antica del Santuario di Oropa nel Biellese.

Asti : sorpreso nel sonno - muore tra le fiamme a casa sua. Incendio forse innescato da mozzicone : Un uomo di 48 anni è morto questa mattina all’alba nell’Incendio del suo appartamento a Baldichieri d’Asti. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Per Mario Valpreda non c’è stato nulla da fare: è morto tra le fiamme.

Esplosione in villetta nell’Avellinese : fuga di gas e Incendio - 2 feriti : Esplosione questa mattina, intorno alle 9 in una villetta nella frazione Migliano di Lauro, in Irpinia: 2 persone sono rimaste ferite. Il boato è stato avvertito anche a km di distanza. L’Esplosione, secondo i vigili del fuoco sarebbe stata causata da una fuga di gas, che avrebbe poi innescato un incendio. Nel tentativo di spegnere il rogo, le 2 persone ferite sarebbero state investite dalle fiamme: sono ricoverati al pronto soccorso ...

Tre persone sono morte nell’Incendio di un palazzo a Parigi : Tre persone sono morte in un incendio che si è sviluppato questa mattina in un palazzo dell’XI arrondissement di Parigi. Nell’incendio sono state ferite in tutto 28 persone, di cui una in modo grave, e altre 20 sono state messe

Bologna - Incendio nello stabilimento delle ex officine Casaralta : Bologna, incendio nello stabilimento delle ex officine Casaralta Il rogo è divampato in un edificio dismesso alla periferia del capoluogo emiliano. I Vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiamme. Dalle prime informazioni non risulterebbero feriti Parole chiave: ...

Elodie e Marracash in Margarita - nel nuovo singolo estivo c’è anche l’Incendio di Notre Dame (testo) : Elodie e Marracash in Margarita: il nuovo singolo è disponibile da oggi in digital download in tutti gli store e da venerdì 14 giugno sarà anche in rotazione radiofonica. I due la presenteranno oggi attraverso un evento stampa in programma a Milano. Per Elodie non si tratta del primo singolo estivo: è presente nel brano dei The Kolors, Pensare Male, tra le canzoni dell'estate 2019 più apprezzate dal pubblico. Oggi torna con ben altro ...

Rocca di Papa - esplosione nel Comune : fuga gas intercettata e Incendio spento. Sindaco e bambina feriti gravi (FOTO e VIDEO) : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - In seguito all’esplosione avvenuta a Rocca di Papa, il pm della Procura di Velletri ha aperto un fascicolo con le ipotesi di disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. L’accusa è al momento contro ignoti, ma nelle prossime ore i magistrati ascolteranno presso la caserma dei carabinieri di Frascati alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. 16 in tutto i feriti.Terribile quanto ...