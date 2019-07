Firefox | nuovo piano anti-ads

surface-phone

(Di sabato 6 luglio 2019) Mozilla, per il suo browser, pianifica il lancio di un abbonamento-ads per sostenere i siti e migliorare l’esperienza degli utenti.Browser Il browser Mozillarimane uno dei pochi programmi open-source fuori dal circolo dei prodotti basati su Chromium. Sono state varie le scelte della casa californiana per differenziarsi dai prodotti creati su quella base, puntando sulla tutela degli utenti sopra ogni altro elemento. Di recente è stata firmata una collaborazione fra Mozilla e Scroll per creare un abbonamento mirato a sostenere i siti di notizie e ridurre le pubblicità degli utenti. Scroll è un servizio di lettura Ad-free che permette di raggiungere tutti i principali siti di notizia e visualizzare le notizie senza la presenza di pubblicità. Da questa collaborazione nasce unmensile per un’informazione senza pubblicità, sostenendo però anche i ...

