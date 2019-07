Fenomeni estremi in Puglia | dall'inizio dell'anno 6 grandinate con danni

Fenomeni meteo estremi : “Necessario dichiarare lo stato d’emergenza climatica - non ci sono più alibi” : “Anche ieri abbiamo potuto verificare, con quanto accaduto in Emilia Romagna e in tutto il Nord Italia, le conseguenze drammatiche dei Fenomeni climatici estremi. Dopo grandine, trombe d’aria, inondazioni ora avremo un’ondata anomala di caldo. E con la politica che sta a guardare, e con un esecutivo che se frega letteralmente. Ne è la prova quanto accaduto nei giorni scorsi al Senato con il governo Salvini-Di Maio che non ha ...

Maltempo - i Verdi : “in Europa il tema climatico è una priorità - l’Italia resta sorda nonsotante Fenomeni meteo estremi” : “Grandine che ricopre i campi e le strade come se fosse neve dopo che un’ora prima la temperatura era a 35 gradi, è accaduto in Basilicata come in Piemonte, fiumi che straripano e città allagate, mentre ieri il consiglio d’Europa convocato per raggiungere un accordo sulla questione clima fallisce per l’opposizione dei paesi di Visegrad che sono gli alleati di Salvini”. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ...

Centro europeo temporali : allerta massima per Fenomeni estremi al nord : Una nuova intensa perturbazione sta attraversando la nostra penisola ed in particolar modo le regioni del Centro-nord Italia. Si tratta di una piccola ma insidiosa saccatura colma di aria fresca...

Maltempo in Emilia Romagna - arrivano i primi fondi dopo i Fenomeni estremi di maggio : Un primo stanziamento di 1 milione e 800mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alle criticita’ piu’ gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito la Regione nel mese di maggio. E’ la risposta della Giunta regionale, che ha deliberato ieri gli stanziamenti, alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in piu’ ondate hanno colpito il territorio da Piacenza a Rimini. Quattro ...

Meteo - il ciclone maghrebino flagella l’Italia : piogge e temporali - Fenomeni estremi nelle prossime ore : Pioggia a catinelle su gran parte d’Italia per il ciclone maghrebino posizionato nel mar Tirreno e profondo 1002hPa che sta alimentando maltempo estremo su tutto il Paese. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore, con piogge torrenziali su tutto il Nord, su gran parte del Centro e nella fascia tirrenica del Sud tra Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. Molto pesante l’avviso della protezione civile che ha ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano si abbatte sull’Italia : Fenomeni estremi in tutto il Paese - è allarme maltempo [MAPPE] : Ennesima Domenica di maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C ...

Maltempo - la Protezione Civile lancia una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai Fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - esperto : “Fare previsioni stagionali è difficile - ma il rischio di Fenomeni estremi è un dato di fatto” : Al convegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, in corso a Roma, si è discusso anche di fenomeni Meteo e cambiamenti climatici: secondo gli esperti, quella in arrivo potrebbe essere un’estate di eventi estremi, caratterizzata da siccità o da locali precipitazioni molto intense. Durante il convegno si è anche discusso della proliferazione di app e fake news in materia: “Fare previsioni stagionali è ...