Carola Rackete | «La grandezza di quel che ho fatto»

Le interviste di Carola Rackete a Repubblica - Guardian e Der Spiegel : La capitana della Sea-Watch ha rilasciato un'intervista ad alcuni giornali europei. Der Spiegel le ha dedicato anche la copertina dell'ultimo numero di luglio mentre è stata Repubblica a raccogliere per l'Italia la sua testimonianza: “Non è vero che sono ricca, mio padre è un conservatore e abbiamo idee diverse. Salvini? Il tono delle sue idee è pericoloso” "Abbiamo abbattuto un muro. Quello innalzato in mare dal Decreto ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli su Sea Watch : "Gli italiani per la linea dura - non stanno con Carola Rackete" : La vicenda Sea Watch è stata molto seguita dagli italiani, due su tre (63%) con molta attenzione e il 29% ne ha almeno sentito parlare. Come nel caso della Diciotti, scrive Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per il Corriere della Sera "gli italiani si confermano nettamente a favore della linea dell

Come si è divisa l'Italia di Twitter sull'arresto di Carola Rackete : #CarolaRackete e #SeaWatch rimangono anche questa settimana gli argomenti più discussi su Twitter. L'arresto e il successivo rilascio della Capitana della SeaWatch hanno contribuito a generare un totale di 70mila tweet, oltre 384mila retweet e un tasso di engagement pari al 3% (molto alto, a fronte di una media Twitter di circa l'1,25%). Fra gli hashtags più utilizzati, oltre ai prevedibili #CarolaRackete e #SeaWatch spiccano ...

Come si è divisa l'Italia dei social sull'arresto di Carola Rackete : #CarolaRackete e #SeaWatch rimangono anche questa settimana gli argomenti più discussi su Twitter. L'arresto e il successivo rilascio della Capitana della SeaWatch hanno contribuito a generare un totale di 70mila tweet, oltre 384mila retweet e un tasso di engagement pari al 3% (molto alto, a fronte di una media Twitter di circa l'1,25%). Fra gli hashtags più utilizzati, oltre ai prevedibili #CarolaRackete e #SeaWatch spiccano ...

Carola Rackete : "Salvini ha violato i diritti umani. Il governo tedesco? Mi ha lasciato sola" : È tempo di interviste per Carola Rackete. Dopo l'avventura in mare con la Sea Watch, i giorni di arresti domiciliari ad Agrigento, gli interrogatori e le polemiche con Matteo Salvini, la 31enne tedesca ha rilasciato delle interviste con importanti testate, in particolare con il settimanale Der Spiegel e con la Repubblica, che le pubblicheranno nei numeri di domani.Der Spiegel ha già diffuso la copertina in cui c'è proprio il volto di Rackete, ...

Carola Rackete QUERELA SALVINI/ Capitana Sea Watch 'Non sono ricca né molto tedesca' : Il legale di CAROLA RACKETE 'denuncia a Matteo SALVINI, propaganda truculenta'. Attacca SALVINI ma anche la Germania e smentisce le voci 'Non sono ricca'.

Sea Watch 3 - parla Carola Rackete : “Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania. La politica di Salvini viola i diritti umani” : Critiche a Matteo Salvini, alle sue politiche sulle migrazioni e anche al suo linguaggio. E allo stesso tempo una stilettata alla Germania, perché non ha fatto nulla per aiutare lei e i 40 migranti che erano a bordo della Sea Watch 3. Carola Rackete parla per la prima volta dopo l’arresto non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In un colloquio con lo Spiegel e il Guardian, la comandante della nave della ong al centro ...

Rifarei tutto! poi Carola Rackete attacca Salvini : Irrispettoso e inadatto : Rifarebbe tutto, dice la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, in due interviste rilasciate a la Repubblica e al Guardian. Ma va pure oltre e, intervistata anche dal giornale tedesco Spiegel, attacca aspramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che proprio oggi ha peraltro querelato: “Il suo modo di esprimersi non è rispettoso, per un politico di alto livello non è appropriato”. Secondo quanto riporta il giornale tedesco, Rackete ...

Sea Watch - parla Carola Rackete : "Salvini ha violato i diritti umani" | "Rifarei tutto nonostante la minaccia del carcere" : La comandante definisce il ministro dell'Interno "irrispettoso e inappropriato per un politico di alto livello". Poi attacca: "Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania"

Sea Watch - Carola Rackete ora ha capito tutto : "La Germania mi ha lasciata sola. E il ministro Seehofer..." : "Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania". Attacca il governo italiano, Carola Rackete, ma anche il proprio Paese. La 31enne tedesca, capitana della Sea Watch, ha presentato querela per diffamazione contro Matteo Salvini e in una intervista allo Spiegel in edicola sabato spiega: "La sua politic

L'affondo di Carola Rackete : "Salvini viola i diritti umani" : La prima intervista dopo il rilascio, Carola Rackete la concede allo Spiegel, in edicola domani. “La politica di Salvini ha violato i diritti umani: Il suo modo di esprimersi è irrispettoso, non è appropriato per un politico di alto livello”.L’equipaggio, spiega la comandante della Sea Watch, ha inviato rapporti medici giornalieri sulle condizioni dei soccorsi, anche al Centro di soccorso italiano a Roma “ma ...

Carola Rackete querela Salvini replica : «Non temo una viziata comunista tedesca» : L’avvocato della capitana che ha soccorso oltre 50 migranti: «Dal ministro propaganda truculenta e invereconda. Non si può insultare gratuitamente»

Carola Rackete - l’avvocato Gamberini : “Quereliamo Salvini. Per leoni da tastiera forse citazioni civili di risarcimento” : “Abbiamo già preso l’iniziativa, e lo faremo, di querelare il ministro Salvini. Stiamo già preparando la querela, che è comunque complessa perché non è facile raccogliere le miriadi di dichiarazioni insultanti e diffamatorie del ministro“. Lo annuncia ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, Alessandro Gamberini, il difensore di Carola Rackete. Migranti, Di ...

Sea Watch - Carola Rackete resta in Italia : "Convinta di non dover fuggire". Papà trema : "Scelta non sensata" : "Convinta di non voler fuggire". Carola Rackete resterà in Italia ancora a lungo. Dopo il rilascio dagli arresti domiciliari a Lampedusa, il capitano della Sea Watch 3 si trova "in una località segreta in Sicilia" e non lascerà il nostro Paese, spiega il padre Ekkehart Rackete al settimanale tedesco