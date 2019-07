Non la perdonerò mai! Rocco Fredella si sposa, poi la stoccata a Gemma (Di venerdì 5 luglio 2019) L’ex corteggiatore del Trono Over ha annunciato le nozze con la fidanzata sul magazine della popolare trasmissione e, parlando di Gemma, si è tolto l’ultimo sassolino dalla scarpa. Rocco Fredella sposerà la sua Doriana. L’ex corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato al magazine ufficiale della trasmissione che presto porterà all’altare la bella fidanzata, conosciuta pochi mesi fa fuori dal programma. Rocco e Doriana si sono conosciuti recentemente, poco dopo l’uscita del "cavaliere" dalla dating show di Mediaset, e si sono innamorati follemente. Poco importa se la loro love story dura da un paio di mesi, Rocco Fredella si dice sicuro del loro sentimento e annuncia: "Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità".



Nell’intervista rilasciata al settimanale, l’ex corteggiatore si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Gemma. Dopo otto lunghi mesi di corteggiamento, il rifiuto di lei e le tante lacrime versate, l’uomo lancia l’ultimo affondo alla ex: "Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai. Il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia". Una delusione cocente che, nonostante l'annuncio del matrimonio, non accenna a svanire.