La Aretha Franklin desaparecida di Pollack | un reperto da brividi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Sarà anche l’età, ma i documentari hanno spesso il potere di emozionarmi fino alle lacrime, cosa che di rado accade, ormai, con i film di finzione. Sarà anche perché col passare del tempo ti accorgi che le persone vere sono meglio dei personaggi inventati.L’emozione che procura l’di “Amazing Grace”, girato in due epiche notti nel 1972 dal grande Sydneye mai ultimato, ha a che fare con la memoria e la leggenda. Passato al Festival di Berlino, il memoriale visivo è in “prima” nazionale al Taormina Film Fest.Nel 1972,scelse la Chiesa battista New Bethel di Watts, South Los Angeles, per registrare i brani gospel su cui era cresciuta. Come compagni d’avventura aveva la sua band usuale, il reverendo James Cleveland -con cui aveva cantato da ragazzina- e il Southern ...

