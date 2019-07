Il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a sei mesi per Expo Lui | Non

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : “Resto - processato mio lavoro” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : pagherà 45mila euro : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Milano - la morsa della 'ndrangheta su Malpensa : 34 custodie cautelari - coinvolto ex sindaco del Varesotto : Maxioperazione dei carabinieri: così la mafia faceva affari attorno allo scalo. Nell'indagine della Dda spunta il nome di Danilo Rivolta, ex sindaco azzurro di Lonate Pozzolo: la sua elezione 'appoggiata' dalle famiglie calabresi

Inter - festa Curva Nord/ sindaco Sala : "si faccia a Milano - se garantisce Salvini.." : festa Curva Nord dell'Inter ai Giardini Montanelli di Milano: Sindaco Sala, che non aveva dato l'ok inizialmente, 'si farà, se garantisce Salvini..'

Milano - il sindaco Sala dà il benvenuto agli All Blacks : All Blacks Clinic – Si sono aperte le iscrizioni all’All Blacks Clinic il campus dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni organizzato dalla Nazionale Neozelandese in collaborazione con Rugby Milano. «La decisione degli All Blacks, la migliore squadra di rugby del Mondo, di aprire a Milano la loro prima attività educativa in […] L'articolo Milano, il sindaco Sala dà il benvenuto agli All Blacks è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milano - arrestati il sindaco e il vicesindaco di Legnano per corruzione elettorale : Un altro terremoto giudiziario si è abbattuto in Lombardia, questa volta a Legnano, comune dell'area metropolitana del capoluogo lombardo, dove nelle scorse ore sono stati arrestati il sindaco leghista, Giambattista Fratus, finito ai domiciliari, e Maurizio Cozzi, vicesindaco dello stesso comune, costui finito invece in carcere. Nell'inchiesta è stata coinvolta l'assessore alle opere pubbliche, Chiara Lazzarini: anche nei suoi confronti gli ...

Tangenti Milano : arrestati sindaco Lega di Legnano - suo vice di Forza Italia e un assessore. Accusa di corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per Tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus della Lega, il suo vice Maurizio Cozzi di Forza Italia e un assessore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio nei confronti di tre, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ...

Expo - chiesta condanna di 13 mesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per una retrodatazione di due verbali relativi alla commissione aggiudicatrice per non dover rifare la gara e mettere a rischio l'inaugurazione di Expo

Processo Expo - la Procura di Milano chiede una condanna a 13 mesi per il sindaco Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per la retrodatazione dei verbali con cui sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione dell'appalto per la Piastra dei servizi per l'Esposizione universale

