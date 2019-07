allmusicnews

(Di venerdì 5 luglio 2019)dal 5neicon iladDa Venerdì 5in radio e nei“Cervo ad Agosto”, ildel cantautore, brano dallo stampo e dalle sonorità estive, prodotto da Filadelfo Castro e distribuito da Believe. Nonostante l’ ironia del testo, iltratta un argomento delicato, delle dinamiche di una relazione e di come queste possano condizionare la stessa quando meno ce lo aspettiamo. Nel videoclip girato a Laigueglia (SV) l’attrice ed influencer Sara Holmes. Biografianasce a Gallarate il 7 Ottobre 1989. Comincia a suonare nei locali all’età di 16 anni e a scrivere canzoni. Si esibisce fin da subito chitarra,voce e loopstation in locali, feste ed eventi fino ad arrivare recentemente a collaborare con i Villaggi Bravo Club di Alpitour. ...

pest_vamonos : Gianluca Centenaro dal 5 Luglio nei digital store con il nuovo singolo “Cervo ad Agosto” - newscomunicati : #annunci #news -