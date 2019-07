Concorso Ata stop appalti di pulizia | bando durante l’estate per le nuove assunzioni

Scuola - ipotesi Concorso direttori Dsga riservato agli assistenti amministrativi Ata : Arriva l'ipotesi di un concorso dedicato per permettere agli assistenti amministrativi Ata che abbiano lavorato per almeno due anni nella direzione dei servizi generali ed amministrativi di ottenere definitivamente il titolo di Dsga. E' il quotidiano specializzato Italia Oggi ad anticipare le ipotesi allo studio del Ministero dell'Istruzione: l'obiettivo è quello di contemperare gli interessi del personale Ata impiegato nella mansione con quelli ...

Annullata dal TAR la prova scritta del Concorso per i Dirigenti Scolastici : Il 2 Luglio 2019 il Tar si è espresso sui ricorsi presentati dai candidati che non hanno superato la prova scritta del concorso. Il Collegio giudicante ha ritenuto di emettere solo alcune sentenze “pilota” sui ricorsi patrocinati, separatamente, dagli avvocati Pasquale Marotta, Guido Marone e Massimo Vernola. I fatti In particolare, è stata l’elaborazione delle tabelle di valutazione e dei quesiti ad essere messi in discussione. Nel testo della ...

Catania - scandalo bandi di Concorso : sarebbero 27 quellitruccati all'Università : bandi cuciti su misura, dinastie di padri e figli e antiche baronie: così funzionava il "sistema Catania" che si era radicato all'interno dell'Università etnea. Qui, in circa due anni di tempo, sarebbero stati truccati ben 27 concorsi pubblici, di cui soltanto 17 per poter diventare professore ordinario. Secondo quanto stabilito dagli inquirenti già ben prima di bandire il concorso venivano scelti i candidati che poi effettivamente dovevano ...

Concorso Polizia Penitenziaria 2019 - 754 posti : pubblicata la banca dati - dal 9 al 25 luglio le prove : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Concorso, indetto con decreto lo scorso 11 febbraio, ha lo scopo di potenziare il quantitativo di personale in servizio presso l’amministrazione Penitenziaria. La domanda per il Concorso Polizia Penitenziaria doveva essere inviata entro e non oltre il 6 aprile. Dopo il rinvio, il 4 giugno è stato ...

Concorso funzionari giudiziari 2019 : data uscita bando per 1850 posti : Concorso funzionari giudiziari 2019: data uscita bando per 1850 posti A inizio maggio il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno con la firma dell’apposito decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 giugno, ha dato il via all’iter del Concorso che mette in palio 1.850 posti per funzionari giudiziari, inoltre, altri 903 posti da assistente giudiziario saranno assegnati tramite lo scorrimento delle graduatorie già ...

Chiara Appendino indagata per sospetto Concorso in peculato : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto un avviso di garanzia: è indagata per concorso in peculato per la consulenza fantasma di Luca Pasquaretta, suo ex portavoce. I magistrati Erica Gambetta e Gianfranco Colace le hanno fatto notificare l'avviso perché ritengono che tutti sapessero del contratto che Pasquaretta aveva ottenuto dalla fondazione per il Libro per aiutare nella comunicazione il presidente Massimo Bray.È stata la stessa ...

Torino - sindaca Appendino indagata per Concorso in peculato : “Consulenza da 5mila euro a ex portavoce” : Nuovo avviso di garanzia per Chiara Appendino. La sindaca 5 stelle di Torino è chiamata a rispondere di concorso in peculato. E’ stata la stessa prima cittadina a comunicare su facebook di avere ricevuto l’avviso. Le indagini riguardano la consulenza affidata al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta, dalla Fondazione per il libro. La vicenda è nota e riguarda un incarico da 5mila euro che Pasquaretta aveva ricevuto quando faceva parte ...

