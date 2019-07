Torino in Europa League | Urbano Cairo lancia Mazzarri | Col 3-4-3 arriverà un

Torino - il presidente Cairo a 360° : dal rinnovo di Mazzarri al super colpo di mercato per l’Europa : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha raccontato la sua squadra a “La Gazzetta dello Sport”. Il numero uno granata fa un bilancio della stagione: “Soddisfazione per l’ottimo campionato scorso: 63 punti e vittorie prestigiose con squadre che ci hanno preceduto, Atalanta, Inter, Milan… Negli ultimi 15 anni chi ha fatto 63 punti mai è rimasto fuori dall’Europa. Il fato ha rimesso a posto le cose. Spiace per il ...

Il Torino torna in Europa League ma il bilancio è in rosso : Il Torino Fc torna in Europa League in seguito all’esclusione del Milan, ma il bilancio è in rosso. Dopo cinque anni in attivo il bilancio del club di Urbano...

Torino - Cairo show su campo e mercato : “Europa League - futuro - Belotti - Verdi e Bonifazi - vi dico tutto” : Così come riportato dal sito ufficiale del Torino, nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il presidente granata Urbano Cairo. Ecco le sue parole. Sull’Europa: “La partecipazione del Torino in EL è meritata. Sarebbe stata l’unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il ...

Torino - la felicità di Urbano Cairo : “Europa meritata! Belotti resta insieme ai big - sul mercato vorrei…” : Urbano Cairo esprime tutta la sua felicità per l’Europa League conquistata dal suo Torino: il presidente granata conferma Belotti e gli altri big e dà le linee guida del mercato Dopo l’esclusione dalle coppe del Milan, il Torino si è ritrovato di colpo a dover giocare i preliminari di Europa League. Una sorpresa inaspettata per i granata che, nonostante i 63 punti, si erano visti sfuggire la qualificazione sul campo. Ai ...

Ufficiale - Roma ai gironi - Torino ai preliminari di Europa League : Roma alla fase a gironi, Torino al secondo turno di qualificazione. Con l'aggiornamento dei calendari, il giorno dopo il dispositivo del Tas

Torino - Cairo scatenato : l’Europa League e gli annunci di mercato : “Abbiamo fatto la miglior stagione da quando ci sono i tre punti ed era un peccato non andare in Europa, il mister aveva fatto un grande lavoro dando carattere alla squadra”. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky. “Oggi siamo qui ad essere soddisfatti di questa notizia, abbiamo cambiato i piani a partiremo prima per il ritiro, ci troveremo il 4 di luglio. Faremo poi ...

Torino - come cambia il mercato con l’ingresso in Europa League : Torino, come cambia il mercato con l’ingresso in Europa League Contestualmente all’esclusione del Milan dalla prossima edizione di Europa League, il Torino fa il percorso inverso entrando di diritto nella competizione, dove disputerà i preliminari a partire dalla fine del prossimo luglio. Sicuramente una lieta notizia per i granata, autori di una grande stagione che li ha visti stare in orbita Champions League fino a poche giornate ...

Europa League 2019-2020 - chi affronterà il Torino nei turni preliminari? I granata sostituiscono il Milan. Avversarie - date e programma : Il Torino parteciperà all’Europa League 2019-2020, i granata sono stati ripescati in virtù dell’esclusione del Milan per inadempienze riguardo al fair-play finanziario. Il club piemontese potrà dunque disputare la seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Walter Mazzarri incominceranno la loro avventura nel secondo turno preliminare: match d’andata il 25 luglio, ritorno il 1° agosto contro la vincente ...

Chi sostituisce il Milan in Europa League? Roma ai gironi - il Torino torna in Europa : le squadre italiane nelle Coppe : Il Milan non parteciperà all’Europa League 2019-2020, i rossoneri sono stati esclusi dalla seconda competizione continentale per importanza a causa di una violazione nel fair-play finanziario e dunque non potranno giocare al di fuori dei nostri confini durante la prossima stagione. Il Tas ha inflitto questa pesante penalizzazione al club meneghino che, nonostante il quinto posto ottenuto nell’ultima Serie A, dovrà rinunciare alla ...

Milan fuori dall’Europa League : Roma ai gironi e Torino ai preliminari : L’esclusione del Milan dalle coppe ha conseguenze anche sulle squadre italiane che disputeranno la prossima Europa League. Senza i rossoneri, infatti, saranno Roma e Torino a partecipare all’ex Coppa Uefa. La Roma quindi salterà i preliminari e si andrà ad aggiungere alla Lazio tra le squadre italiane qualificate direttamente per la fase a gironi. La […] L'articolo Milan fuori dall’Europa League: Roma ai gironi e Torino ...

Milan escluso dall’Europa League 2019-2020! Violato il fair play finanziario - il Torino torna in Europa : Il Milan è stato escluso dalla fase a gironi dell’Europa League 2019-2020 dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Il Tas ha motivato la sentenza in questo modo: “La società è stata esclusa dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club per la prossima stagione come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del fair play finanziario durante i periodi di monitorattio del 2015-2018“. I rossoneri si erano ...

Europa League. Torino in campo il 25 luglio contro la vincente di Debrecen-Kukesi : La decisione del Tas riguardo il Milan era nell’aria. Il club rossonero è stato escluso dall’Europa League per il mancato

Milan escluso dall’Europa League : Roma ai gironi - il Torino farà fase preliminare : Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha escluso il Milan dall’Europa League per la stagione 2019/2020. È quanto si legge in un comunicato dello stesso tribunale: “Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del Fair play finanziario durante i periodi di monitoraggio” dal 2015 al 2018. Il Milan si era ...