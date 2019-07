Stromboli | Mario Tozzi | Vulcano amico ma questa volta i gas sono sfuggiti al nostro

liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) "è unche ha piccole fontane di lava in superficie molto spettacolari. Che però può avere queste esplosioni", spiega il geologoin collegamento con Agorà estate su Raitre, "quindi quando l'attività cresce e il gas nella camera magmatica aumenta, di solito lo sappi

paoloigna1 : sentire Mario Tozzi ora fa sollievo ad #agorai...davanti a titoli come questi... - mario_ivo : RT @antzineanlauren: “Stromboli, terra di Dio” Roberto Rossellini, 1950 - mario_bontempo : RT @manginobrioches: Qui in Sicilia #Stromboli è maschio, è 'Iddu', l'Etna è femmina, 'a Muntagna'. Ci si vive in una simbiosi speciale, u… -