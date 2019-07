Raggi contro Zingaretti : Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Sono le 15.30 del 4 Luglio e siamo ancora in attesa che la Regione Lazio firmi un'ordinanza, ossia quel documento che consente ad Ama di trovare degli impianti dove portare i rifiuti". Lo afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Fb sulla questione rifiuti.

Lorenzin contro Raggi : Roma sommersa da rifiuti - sindaca risolva emergenza epocale : Roma – “Roma e’ in ginocchio sotto una montagna di rifiuti. L’estate sta ampliando l’emergenza che e’ diventata ormai anche sanitaria. I nuovi vertici dell’Ama si mettano subito al lavoro per far tornare la Capitale in uno stato dignitoso. Progettualita’ per gli impianti e per la gestione della raccolta: la sindaca Raggi la smetta di dare la colpa ad altri e risolva questa emergenza epocale”. ...

Archiviato esposto contro la Raggi per il nuovo stadio della Roma : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro il sindaco di Roma Virginia Raggi per il nuovo stadio della Roma. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La Raggi è indagata per abuso di ufficio in seguito all’esposto dell’architetto Francesco Sanvitto, presentato per conto dell’associazione ”Tavolo della libera urbanistica”. “Nell’esposto si faceva riferimento alle procedure per il progetto del nuovo ...

Lombardi : costernata dopo 3 anni giunta Raggi - sindaca ammetta città fuori controllo : Roma – “dopo 3 anni di giunta Raggi io vivo in uno stato personale di costernazione per la mia citta’. Bisogna fare un’operazione verita’. Quando tempo fa uscirono sull’Espresso alcuni audio rubati alla sindaca Raggi in colloqui con Ama, ci sono stati dei momenti in cui Raggi con molta sincerita’ ha detto: questa citta’ e’ fuori controllo. Mi conforta il fatto che anche il sindaco se ne renda ...

Previsioni Meteo terribili - il Friuli Venezia Giulia avvia un monitoRaggio speciale contro il caldo : Le Previsioni Meteo confermano che nelle prossime giornate anche il Friuli Venezia Giulia sarà investito dalla prima ondata di calore della stagione. Questa notizia ha dato modo al vicepresidente della Regione e assessore alla salute di ricordare i servizi già attivati per l’informazione e il telecontrollo delle fasce di popolazione fragile. “I modelli previsionali – ha dichiarato Riccardi – ci stanno confermando che fra ...

Raggi : verifiche già da ieri notte - controlli su scuole ma no grosse criticità : Roma – “Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con la Polizia locale di Roma Capitale e la Protezione civile di Campidoglio per #terremotoroma. Finora non segnalate grosse criticita’, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. Aperto Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: verifiche già da ieri notte, ...

Elisa Isoardi contro Virginia Raggi : "A Roma gabbiani-condor come in Jurassic Park" : Anche Elisa Isoardi spara ad alzo zero contro la Roma di Virginia Raggi: "Mi sembrava di essere a Jurassic Park dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra con questi gabbiani-condor che sono anche abbastanza volenti". Così la conduttrice de La prova del cuoco all'AdnKronos, a cui racco

Grancio : Giunta Raggi e AS Roma si stanno accanendo contro progetto moribondo : Roma – “Sullo stadio di Tor di Valle sono venuti ormai al pettine tutti i nodi di una localizzazione sbagliata fin dall’inizio. Mobilita’ catastrofica, opere infrastrutturali necessarie che ricadrebbero a carico della collettivita’, pesante impatto ambientale e idrogeologico, con un proponente che pretende di non assumersi in pieno il rischio d’impresa. La Giunta Raggi e l’A.S. Roma di Pallotta e ...

Matteo Salvini contro Virginia Raggi : "Pronto programma alternativo per Roma" : “Siamo pronti a presentare un programma alternativo” per Roma. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna all’attacco della giunta Raggi e aggiunge: “a Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici”.Salvini continua: “La città merita ...

OltRaggio in tv a Falcone e Borsellino Bufera sulla Rai per i mancati controlli : Una Bufera che scoppia con un ritardo sinistro. Cinque giorni per elaborare lo sdegno sono troppi, ma così si è caratterizzata l’ennesima grana Rai. Va in onda appunto il 5 giugno «Realiti», il nuovo programma di Raidue condotto da Enrico Lucci, che nella giornata d’esordio pensa bene di ospitare un cantante neomelodico siciliano che canta in napol...

Elicottero si schianta contro grattacielo : "Ha tentato atterRaggio d'emergenza sul tetto" : Una vittima nel tragico incidente di Manhattan: è il pilota. Il sindaco di New York, Bill de Blasio: "Il bilancio poteva...

Raggiunto l’accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più controlli sui migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....

Finanziamento dei partiti - il Consiglio d’Europa contro la Germania : “Non Raggiunge gli standard” : In Germania il sistema di controllo del Finanziamento dei partiti “non raggiunge gli standard europei”, e in questi ultimi 9 anni e mezzo “è chiaramente mancata la volontà politica di migliorare le regole” come raccomandato dall’organo anti corruzione del Consiglio d’Europa (Greco). È il giudizio espresso dallo stesso organo nell’ultima valutazione sulle misure prese in Germania per rendere più trasparente il ...

Fiorentina - incontro a Milano tra i fratelli Della Valle e Commisso : si lavora per Raggiungere il closing : I fratelli Della Valle hanno ricevuto Rocco Commisso presso la sede Tod’s di Milano, le parti lavoreranno per chiudere la cessione del club E’ iniziato poco prima dell’una il vertice tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso, interessato all’acquisto Della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano è arrivato domenica in Italia, preceduto dal suo braccio destro Joe Barone per definire gli ultimi dettagli ...