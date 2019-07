Il Bacio | motore dell’eccitazione sessuale | ma non sempre desiderio ed erezione sono

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Appoggiare fronte e naso su quelli dell’altro, annusarsi, strofinare i nasi, uno, due o tre scambi sulla guancia: ogni cultura ha un suo modo di intendere il rito delche ogni 6 luglio viene globalmente celebrato nel World Kiss Day, ricorrenza di origine british che l’anno prossimo compirà 30 anni. Anche Ticket to Love, la campagna dedicata al benesseredi IBSA Italia, si unisce ai festeggiamenti celebrando questo romantico atto d’amore. Se nelle culture europee ilè ampiamente riconosciuto come gesto d’amore o quantomeno d’affetto, in certe zone del mondo mantiene ancora un connotato di stranezza se non di pericolosità, come ad esempio in quella africana dello Zambia, dove si crede di perdere l’anima baciandosi, o di volgarità, come per la tribù brasiliana Mehinaku. Ilromantico, inoltre, è conosciuto solo dal 55% dei Nord Americani, mentre pare sia del tutto ...

