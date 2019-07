E tr-Rackete | è arrivata la telenovela di luglio

termometropolitico

(Di giovedì 4 luglio 2019) E tr-, èladiLo strazio all’acquapazza che in questi giorni flagella le pagine dei giornali si chiama Sea Watch. Per quelli di voi che hanno altro da fare, proverò a riassumere. La nave di una ONG è governata da un capitano tedesco, tale Carola. Ha a bordo 42 anime ed entra nelle 12 miglia di acque italiane a Lampedusa. La Guardia costiera e la Guardia di finanza la avvisano che c’è il blocco navale. Lei resta al largo in attesa di sviluppi, poi a bordo i viveri scarseggiano, stanno sotto il sole che picchia e nessuno dei 42 passeggeri sa nuotare. Il capitano decide di entrare in porto lo stesso, in piena notte. Durante l’attracco quasi stritola una modovedetta della Guardia di Finanza che sta tra la sua nave e il molo. La dinamica della collisione può saperla solo chi era in plancia Da marinaio con regolare patente nautica, guardando ...

