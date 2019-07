scuolainforma

(Di giovedì 4 luglio 2019) Aggiornamenti sugli asiliitaliani. Nel comune di(LT) per l’anno scolastico 2019/2020, si prospetta unadi circa 25 euro al mese presso l’asiloIlVerde. Questo al fine di garantire la frequenza dei bambini presso la struttura. Il Comune diè stato ammesso al contributo regionale di circa 8000 euro, destinato all’abbattimento del costo della prossima iscrizione all’asilodestinato a bambini dai 0 ai 3 anni. Il servizio educativo è gestito dalla Cooperativa sociale Utopia 2000 Onlus., compilazioni della graduatoria alVerde Sono attualmente aperte le iscrizioni per la compilazione della graduatoria riguardante gli aventi diritto alla frequentazione l’asilo“IlVerde”. L’edificio è sito in Via Giacomo Ricci. Le iscrizioni sono destinate ai bambini nati entro il 30 ...

scuolainforma : Cori, riduzione delle rette per l’asilo nido ‘Il Bruco Verde’ -