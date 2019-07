Al Bano | nuovo appello alla Rai | ‘Vorrei condurre Sanremo con Mina’

Milano. Casa e servizi per la comunità a Chiesa Rossa : nuovo modello ur Bano : Un nuovo modello urbano per il recupero degli immobili dismessi di proprietà comunale, che favorisca soprattutto studenti e giovani lavoratori.

Al Bano e Romina di nuovo insieme su Instagram! La sfida alla Lecciso : Al Bano e Romina tornano a sorridere insieme e lo fanno su Instagram con uno scatto che ha emozionato migliaia di fan. Sorridenti e complici, gli ex hanno scattato una foto che vale più di mille parole. “Che bello ritrovarsi” ha scritto la Power nell’immagine in cui appare insieme al cantante di Cellino San Marco e a Massimo Lopez. Un legame, quello fra Romina e Al Bano , che sembra indissolubile.-- Le nozze nel 1970, quattro figli amatissimi, ...

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme : lo scatto su IG di lei fa impazzire i fan : La vicenda legata all'attuale situazione sentimentale di Al Bano Carrisi non accenna a placarsi. Il riavvicinamento avvenuto con la sua ex compagna sta facendo sognare e dividere il popolo del web. Nei giorni scorsi il cantante pugliese è stato nuovamente immortalato in uno scatto di Loredana Lecciso tramite una stories di Instagram La showgirl leccese ed il Leone di Cellino San Marco sono tornati in ottimi rapporti. Molto spesso Loredana ...