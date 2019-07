Maltempo | nubifragio su Milano | strade allagate | traffico nel caos

Maltempo - violento nubifragio a Torino : forte grandinata - chicchi grandi come noci : Dopo il caldo torrido, ieri il brusco calo delle temperature in città. In alcune zone della città la pioggia è stata accompagnata da grandi chicchi di grandine e forti raffiche di vento.Continua a leggere

Maltempo - nubifragio e grandine si abbattono su Milano : esonda il Seveso : Un violento nubifragio si è abbattuto, intorno alle 9, su Milano e sull’hinterland metropolitano. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il fiume Seveso è esondato per ben due volte in diverse strade del quartiere di Niguarda. Il Comune già da ieri pomeriggio, in attesa dei previsti temporali che questa mattina ...

Violento Maltempo in Piemonte : nubifragio nel cuneese con forte grandinata e disagi : Il Piemonte è ancora flagellato dal maltempo. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, oggi la zona maggiormente colpita dai temporali è quella tra Mondovì e Garessio, nel cuneese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona, raggiungendo i dieci centimetri di manto bianco a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Tanti anche gli ...

Maltempo Lombardia : nubifragio e grandinata su Milano : Intorno alle 9 un nubifragio si è abbattuto su Milano e hinterland metropolitano, accompagnato anche da una grandinata. Tombini e cantine si sono allagate e sono numerose le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il centro meteo della Regione Lombardia ieri ha emanato un’allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti. L’amministrazione ha disposto l’attivazione del centro operativo ...

Maltempo - violento nubifragio a Torino : uomo disperso a Villarfocchiardo : Dal pomeriggio di ieri un uomo è disperso nella zona di Villarfocchiardo (Torino), area tra le più colpite da violenti temporali. Il 65enne era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, e non è più rientrato. In corso le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese scattate nella serata di ieri, dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme. Sul posto anche squadre del soccorso alpino della ...

Maltempo Torino - nubifragio con vento e grandine/ Video - alberi caduti e allagamenti : Maltempo a Torino: violento nubifragio nel pomeriggio, vento e grandine in città. Disagi, traffico in tilt e alberi caduti.

Maltempo a Torino - violento nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...

Maltempo : nubifragio e grandinate su Torino - allagamenti in città e traffico in tilt : Strade allagate, grandine, alberi caduti e disagi alla viabilità per un violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi sulla città di Torino e sulla cintura. Tra i comuni più colpiti in questo primo giorno d'estate San Mauro Torinese, dove fiumi di pioggia hanno invaso le strade.Continua a leggere

Maltempo - violentissimo nubifragio a Torino : città imbiancata dalla grandine - 72mm di pioggia - gravi danni e freddo improvviso [FOTO e VIDEO] : Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a Torino, dove si è abbattuto un violentissimo nubifragio e una forte grandinata. Sono stati registrati 72mm di pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il nubifragio, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a ...

Maltempo - Basilicata “bombardata” dai temporali pomeridiani : grandinate devastanti - nubifragio a Potenza [FOTO e VIDEO] : Maltempo – Una violentissima grandinata ha colpito nel pomeriggio Potenza causando pesanti disagi alla circolazione automobilistica. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Infiltrazioni di acqua si sono avute anche in alcuni corridoi di collegamento tra i padiglioni dell’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’. In una nota diffusa dalla portavoce del direttore generale, Massimo Barresi, viene spiegato che “le ...

Maltempo - nubifragio in Val di Susa : vento fino a 100 km/h : Disagi, in Valle di Susa, a causa di un violento nubifragio. Particolarmente colpito il comune di Condove dove, da oggi pomeriggio, si sono abbattute pioggia e grandine. Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Strade e cantine sono state allagate. Le squadre dei vigili del fuoco di Condove, Borgone e Avigliana sono impegnate nelle operazioni di prosciugamento. L'articolo Maltempo, nubifragio in Val di Susa: vento fino a 100 km/h sembra ...