La comandante della Sea Watch Carola Rackete è di nuovo libera

Mattarella a Salisburgo - manifestanti in favore della comandante della SeaWatch 3 : “Libertà per Carola!”, è solo uno degli slogan che campeggia su cartelloni e striscioni a Salisburgo. Nella città austriaca oggi si è svolta una manifestazione, totalmente pacifica, per la liberazione di Carola Rackete, comandante della nave Ong SeaWatch 3, al momento agli arresti domiciliari in un’abitazione privata ad Agrigento....Continua a leggere

L'aspra disputa tra Italia e Germania sulla scarcerazione della comandante Rackete : "Il capitano della Sea Watch era in forte difficoltà quindi mi aspetto che Bruxelles mandi un chiaro messaggio e ne chieda l'immediato rilascio". Di primo mattino il ministro dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller, in un'intervista al quotidiano bavarese Passauer Neue Presse, entra nella vicenda di Carola Ratecke chiedendone così la liberazione. Il politico della Csu, alleato bavarese della Cdu della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha ...

La Gdf ha multato comandante e armatore della Sea Watch per 16.000 euro : La Guardia di Finanza, in base al decreto sicurezza bis, ha elevato una sanzione amministrativa di 16 mila euro ciascuno al comandante della Sea Watch3, Carola Rackete, all'armatore e al proprietario della nave battente bandiera olandese. La sanzione prevista andava da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 50 mila. I tre multati potranno, entro 30 giorni, presentare un ricorso al prefetto di Agrigento Dario Caputo oppure pagare la sanzione. ...

Ai domiciliari la comandante della Sea Watch. Insulti dei leghisti : “Speriamo ti violentino” : Andrà agli arresti domiciliari e non in carcere Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata all’alba dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. I domiciliari sono stati decisi dalla Procura di Agrigento ch...

Lettera d’amore a Carola Rackete. La comandante della Sea Watch spiegata a chi oggi ha 15 anni : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata a Lampedusa dalla Guardia di Finanza, ha salvato 42 vite ed è stata fermata da chi non sa che chi salva una vita salva il mondo intero. Rosa Parks non si alzò. Giorgio Perlasca si finse console spagnolo. Gino Bartali fingeva allenamenti fino ad Assisi. Anche Cristo ribaltò i tavoli dei mercanti. Solo Fantozzi ha sempre obbedito.Continua a leggere

Lampedusa - insulti sessisti alla comandante della Sea Watch Carola Rackete : “Ti devono stuprare” : All'arrivo della Sea Watch al porto di Lampedusa, la comandante Carola Rackete (poi arrestata dalla Guardia di finanza) è stata accolta da insulti di ogni genere, rivolti - secondo quanto riporta il deputato del Pd Davide Faraone - dai "leghisti di Lampedusa". insulti a cui si sono affiancati anche gli auguri di stupro.Continua a leggere

Salvini attacca la comandante della Sea Watch e i parlamentari a bordo della nave : "Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l'ex ministro dei trasporti: incredibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha aggiunto, a proposito dell'arresto della comandante della Sea Watch avvenuta nella notte a Lampedusa: "comandante fuorilegge arrestata. nave pirata ...

Conte : "Dal comandante della Sea Watch un gesto di gravità inaudita" : Il premier: "Nonostante il divieto la comandante ha continuato a insistere ritenendo che solo l'Italia sarebbe un approdo"...

Sea Watch - Conte : “Comportamento comandante inaudito. Ora questione è nelle mani della magistratura” : “Il comportamento del comandante della Sea Watch è di una gravità inaudita“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da Osaka, rispondendo ad una domanda sulla decisione del comandante della nave della onsg di entrare nelle acque italiane nonostante i divieti. “A questo punto – ha precisato – la responsabilità non è più della politica ma della magistratura italiana” ...

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare ...

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che sfida il Governo italiano : La Capitana che sfida il Capitano si chiama Carola, è tedesca, ha 31 anni, da sette lavora al timone di una nave, da tre a bordo della Sea Watch. Ha appena forzato il blocco e ora si sta dirigendo verso Lampedusa, dopo 14 giorni di attesa fuori dalle acque territoriali italiane. “Ho deciso di entrare in porto. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo, li porto in salvo”, ha detto la capitana Rackete. E ha ...