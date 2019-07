In Ue comandano le donne | in Italia nemmeno le quote rosa

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Europa, alle origini, era una donna. I Greci, che avevano visto e previsto tutto, s’inventarono la storia della bella principessa rapita da Zeus in forma di toro bianco e portata a Creta, a fondare, col figlio Minosse, la prima, favolosa civiltà di quell’area.E l’Europa oggi è donna come non mai, con le nomine della tedesca Ursula Von der Leyen alla Commissione Ue e della francese Christine Lagarde alla Bce. Diciamolo subito, abbiamo superato la fase di stupore traumatico quando una donna arriva ai vertici di un’istituzione.Anzi, alcune di noi – me compresa – provano un leggero fastidio, talvolta, alla sottolineatura “ed è una donna”: in molte già andiamo oltre, e dove lo stolto col dito indica una donna, noi vediamo la luna di una personalità, un insieme di talenti o competenze o qualità, un ...

