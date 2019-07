huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Per ora solo parole. Non è poco di questi tempi, ma ancora non abbastanza. Il confronto trae governo in un torrido pomeriggio di inizio luglio, dedicato prima al futuro die poi, più in generale, ai temi del lavoro e della prossima manovra, non ha eccitato gli animi. Se, però, sul dossier della ex compagnia di bandiera il vicepremier, Luigi Di, ha lasciato quasi infastiditi i tre leader sindacali – ormai stanchi di continui ‘nulla di fatto’ e della mancanza di novità concrete - meglio è andata con il presidente del Consiglio, Giuseppe, con il quale almeno si è aperta la possibilità di avviare uncondiviso con le parti sociali, soprattutto in vista della legge di bilancio.Le rassicurazioni, senza se e senza ma, del ministro dello Sviluppo Economico sulla chiusura della vicenda ...

HuffPostItalia : I sindacati delusi dall'incontro con Di Maio su Alitalia. Conte apre a un percorso condiviso sulla manovra -